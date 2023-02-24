Поддержка Ираном российских вооруженных сил продолжает нарастать.

Об этом заявил директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге, пишет The Hill.

"Взамен Россия предложила Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, включая ракеты, электронику и средства ПВО", - сказал он.

США считают, что Россия может предоставить Ирану истребители, заявил Кирби.

Напомним, на днях глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что РФ завезла из Ирана пробную партию снарядов и хочет еще одну в количестве 20 тысяч штук.

Ранее газета The Guardian заявила, что Иран передавал России дальнобойные дроны с помощью лодок и государственной авиакомпании.

А РФ передала Ирану для изучения захваченное в Украине оружие, утверждает The Wall Street Journal.

Также "Страна" сообщала, что израильская разведка предупредила, что Иран намерен расширить поставки передового оружия в Россию для использования в войне против Украины. По ее данным, Тегеран пытается сохранить это в тайне. Кроме того, Иран пытается нарастить свой ядерный потенциал.