"Беспрецедентное оборонное сотрудничество". Россия может поставить Ирану истребители - Кирби
Поддержка Ираном российских вооруженных сил продолжает нарастать.
Об этом заявил директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге, пишет The Hill.
"Взамен Россия предложила Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, включая ракеты, электронику и средства ПВО", - сказал он.
США считают, что Россия может предоставить Ирану истребители, заявил Кирби.
Напомним, на днях глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что РФ завезла из Ирана пробную партию снарядов и хочет еще одну в количестве 20 тысяч штук.
Ранее газета The Guardian заявила, что Иран передавал России дальнобойные дроны с помощью лодок и государственной авиакомпании.
А РФ передала Ирану для изучения захваченное в Украине оружие, утверждает The Wall Street Journal.
Также "Страна" сообщала, что израильская разведка предупредила, что Иран намерен расширить поставки передового оружия в Россию для использования в войне против Украины. По ее данным, Тегеран пытается сохранить это в тайне. Кроме того, Иран пытается нарастить свой ядерный потенциал.