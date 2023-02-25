Иран заявляет, что разработал крылатую ракету с дальностью полета в 1650 километров.

Об этом заявил в эфире государственного телевидения генерал Амир Али Гаджизаде, глава аэрокосмического подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По государственному телевидению были продемонстрированы кадры, показывающие новую крылатую ракету Paveh.

Hindustan Times обращает внимание на то, что Иран расширил свою ракетную программу, особенно в части создания баллистических ракет, вопреки возражениям со стороны Соединенных Штатов и выражениям обеспокоенности со стороны европейских стран. Тегеран заявляет, что его программа носит чисто оборонительный и сдерживающий характер.

Как писала "Страна", в Иране выявили обогащенный до 84% уран, что всего на 6% ниже уровня, нужного для создания оружия.

При этом G7 может ввести санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР из-за военных поставок РФ.

Также The Wall Street Journal писало, как РФ передала Ирану для изучения захваченное в Украине оружие. В свою очередь, Иран согласился предоставить Москве баллистические ракеты. Но пока официальные лица США и их союзники заявляют, что нет никаких признаков того, что Тегеран отправил такие ракеты в Россию.