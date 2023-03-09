Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. Прилеты зафиксированы в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

Об этом заявил губернатор Сергей Лысак.

Предварительно один человек погиб, двое пострадали.

Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия.

"Там серьезные разрушения", - написал Лысак.

Глава военной администрации Вилкул сообщил, что в Криворожском районе были атакованы два объекта энергетической инфраструктуры.

Напомним, ночью была новая массированная атака. Взрывы были в Киеве, Одесской области, Харькове, а Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночного ракетного удара россиян.

Как сообщалось, в Киеве ракета РФ "Кинжал" попала по объекту инфраструктуры.

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