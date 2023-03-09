Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной из-за ночного российского ракетного удара.

Об этом сообщает "Энергоатом".

По данным компании, в 3:53 ночи в результате ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи станции с украинской энергосистемой.

"В настоящее время станция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток", - заявили в "Энергоатоме".

Там предупреждают, что в случае невозможности возобновления внешнего питания станции "может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира".

Напомним, ночью россияне нанесли 15 ударов по Харькову и области, в городе возникли проблемы со светом, так как под прицелом были объекты энергетической инфраструктуры.

Также сообщалось, что войска РФ ударили по Одесской области, есть попадание в объект энергоинфраструктуры, пострадали жилые дома.

Подробнее о происходящем в четверг, 9 марта, читайте в нашем онлайне.