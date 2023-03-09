В четверг, 9 марта, в Украине идет уже 379-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, - читайте в итогах за 8 марта.

Хроника новостей за сегодня - ниже. Материал обновляется.

9 марта

10:05 После ракетной атаки в Украине обвалился интернет.

"Метрики показывают значительное снижение подключения к Интернету в нескольких регионах Украины после широкомасштабных российских ракетных атак сегодня утром - в основном из-за аварийного отключения электроэнергии, за которым последовало быстрое восстановление", - сообщает сервис Netblocks.

Сильнее всего Сеть упала в Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире.

09:58 Владимир Зеленский высказался по поводу ночных ракетных обстрелов.

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области.

Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным", - заявил президент.

Он добавил, что Россия вернулась к своей "жалкой тактике" обстрелов и понесет за это ответственность.

Зеленский также опубликовал фото последствий обстрелов.

09:55 Причиной появления мирного плана Китая стал прогноз Академии военных наук КНР по поводу исхода войны в Украине.

Как пишет японское издание Nikkei Asia, в декабре академия смоделировала возможный финал войны и пришла к выводу, что она завершится примерно летом 2023 года, и Россия будет "иметь превосходство".

При этом, как российская, так и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета, говорится в отчете.

"По совпадению срок действия пакета помощи в размере 45 миллиардов долларов, принятого в декабре прошлого года в США, истекает этим летом", - добавляют журналисты.

По их данным, после прочтения доклада военной академии, китайское руководство выдвинуло свой мирный план по Украине. Он направлен на достижение трех целей:

1. Восстановление отношений с Европой.

2. Сохранить дружеские отношения с Украиной. "Вместе с Россией мы не можем позволить себе потерять Украину", - сказал источник в китайском правительстве.

Мирный план включает положение о восстановлении экономики, что указывает на то, что Китай уже рассматривает возможность экономической помощи.

3. Конечная цель состоит в том, чтобы Китай играл ведущую роль в обеспечении прекращения огня.

"Лучшим сценарием для Си было бы начало переговоров между Россией и Украиной после того, как китайский лидер представит Путину мирный план (во время предполагаемого визита в Москву - Ред.). Это сделало бы Китай реальным собеседником в вопросе о прекращении огня и поставило бы его в выгодное положение, позволяющее привлечь на свою сторону страны Глобального Юга, особенно те, которые держат США и Китай на расстоянии вытянутой руки", - говорится в статье.

09:49 "Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было", - заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя ночной ракетный удар по Украине.

Напомним, впервые Россия, по данным ВСУ, применила по Украине сразу шесть ракет "Кинжал". Ни одна из них не была сбита.

09:34 Число погибших в результате падения ракеты в Золочевском районе возросло до пяти, сообщил губернатор Львовской области.

По его словам, под завалами обнаружили тело еще одного мужчины – 1963 года рождения.

09:33 Весь Харьков и часть области без света, сообщили в облэнерго.

09:24 В Святошинском районе Киева пять автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены после падения обломков ракеты.

Об этом сообщает Нацполиция и публикует фото с места событий.

Также известно о трех пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

09:17 Последствия ночных ракетных ударов в ряде регионов.

В Харьковской области было по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. В Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Олег Синегубов.

В поселке Песочин вражеская ракета попала во двор частного дома, повреждено несколько жилых домов. Две пожилые женщины получили легкие ранения. Еще одна ракета в Песочине попала в болото.

В поселке Слобожанское ракета повредила теплицу овощной фабрики.

В Сумской области было три ракетных прилета по Шостке. Есть попадание в одно из предприятий. Повреждены также жилые дома. Предварительно – без жертв.

В Запорожской области целью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

09:14 В Одесской области ввели стабилизационные графики отключения света.

09:13 В Киеве начали отменять экстренные отключения света, сообщают в ДТЭК.

Однако из-за перегрузки одной из линий они еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

09:04 По данным главкома Валерия Залужного, этой ночью противник совершил 81 пуск ракеты разного базирования:

- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

- 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

- 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

-13 пусков зенитных управляемых ракет С-300

Кроме того, было восемь пусков "Шахидов" (сбито четыре)

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожены 34.

"В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", - добавил Залужный.

09:03 Во Львовской области разбирают завалы на месте ракетного удара в Золочевском районе.

09:00 По состоянию на 8 марта российские войска занимают не менее 50 процентов Бахмута. Об этом пишет американский "Институт изучения войны".

По его мнению, российские войска, вероятно, будут активизировать атаки на северо-западе и юго-западе Бахмута (к северу от Опытного и к югу от Ягодного соответственно), чтобы обойти реку Бахмутка, которая делит город на две половины.

08:51 Последствия падения обломков ракеты в Святошинском районе Киева.

08:48 Военная сводка от Генштаба ВСУ на утро 9 марта.

За прошедшие сутки ВСУ отбили более 110 атак.

На Купянском и Лиманском направлениях - в районах населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка.

На Бахмутском направлении штурмуют сам Бахмут. Также идут бои в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино.

Отметим, что сегодня утром куратор "Вагнера" Пригожин заявил о захвате Дубово-Васильевки. Как видим, Украина этого не подтверждает.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия у населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области.

Генштаб добавляет, что вооруженные силы России уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части РФ. "В настоящее время наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов со складов размещенных в других регионах России".

08:40 Последствия падения ракеты во Львовской области.

08:32 Во время ночной ракетной атаки были прилеты по трем теплоэлектростанциям компании ДТЭК.

Серьезно повреждено оборудование станций.

08:29 В Харькове остановлен электротранспорт, в том числе метро, заявили городские власти. Подземка работает в качестве укрытия.

08:23 Подробности удара по Золочевскому району от губернатора Львовской области Козицкого.

Ракета упала в жилой зоне. Начался пожар, который уже потушили. На данный момент известно о четырех погибших - это двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома.

Завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди.

Пожар уничтожил три жилых дома. Три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

08:19 В Золочевской общине Львовской области есть погибшие после ночного ракетного удара.

Об этом сообщают местные власти.

08:17 В Кропивницком районе – попадание в объект энергетики, которое подтвердил губернатор Анатолий Райкович.

08:15 В Одесской области после ракетного удара повреждено несколько линий электропередач и опора.

В настоящее время действуют почасовые экстренные отключения электроэнергии, заявил губернатор Максим Марченко.

Над Одесской областью за время массированной ракетной атаки были сбиты шесть ракет и один беспилотник.

08:12 Обломки ракеты упали на машины в Святошинском районе Киева. Сейчас автомобили пытаются потушить.

08:10 В Криворожском районе были атакованы два объекта энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации Вилкул.

08:08 Ночью Днепропетровскую область атаковали беспилотниками и ракетами. Прилеты – в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

Предварительно один человек погиб, двое пострадали.

Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. "Там серьезные разрушения", - заявил губернатор Сергей Лысак.

08:04 40% киевлян после ракетной атаки остались без отопления, сообщил мэр Виталий Кличко.

Ранее в городской военной администрации подтвердили прилет по объекту инфраструктуры в Голосеевском районе.

Западные журналисты пишут о прилете по ТЭЦ.

08:02 "Укрэнерго" заявляет о введении экстренных ограничений в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

В компании добавили, что этой ночью состоялась уже 15-я массированная ракетная атака против Украины.

07:58 Удар по объекту инфраструктуры в Киеве нанесли ракетой "Кинжал", заявил начальник военной администрации столицы Сергей Попко.

Остальные ракеты, а также "Шахиды" над столицей были сбиты.

07:52 Во время ночной ракетной атаки зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко.

07:50 В Киеве на верхних этажах многоэтажек может временно отсутствовать водоснабжение, предупреждает водоканал. Причина - перебои со светом.

07:42 Сводка по ракетным обстрелам Киева от городской военной администрации.

- в Голосеевском районе попадание в объект инфраструктуры.

- в Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека. Им оказывается медицинская помощь. Также останки ракеты повредили автомобили.

- в столице частично задействованы экстренные отключения электроэнергии.

07:40 Из-за ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Об этом сообщила компания ДТЭК.

07:38 Начались отбои тревоги по Украине. Ракетная атака продолжалась более шести часов.

07:36 После взрыва на Святошино в Киеве медики госпитализировали двух пострадавших. Всего за помощью обратились три человека, сообщил мэр Кличко.

07:36 Последствия ракетной атаки: в Одессе остановили работу электротранспорта, а в Полтаве отключили ряд котельных.

07:35 Кадр дыма в Киеве, который публикует корреспондент Times Максим Такер.

07:26 Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночного ракетного удара, сообщает "Энергоатом".

По данным компании, в 3:53 ночи в результате ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи станции с украинской энергосистемой.

"В настоящее время станция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток", - заявили в "Энергоатоме".

Там предупреждают, что в случае невозможности возобновления внешнего питания станции "может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира".

07:19 Двое пострадавших от взрыва в Святошинском районе. Медики оказывают помощь на месте, сообщил Кличко.

07:16 Еще один взрыв в столице, в Святошинском районе, сообщает Кличко.

"Все службы направляются на место. Горят авто во дворе одного из жилых домов", - заявил мэр.

07:14 Над Киевом поднимается дым после утреннего удара. Кадры публикуют местные телеграм-каналы.

Киевский корреспондент Times Максим Такер пишет в Твиттере, что пожар идет в районе одной из столичных ТЭЦ. Официально власти Киева этого не подтверждали.

07:05 В связи с ударами по объектам энергетической инфраструктуры начали задерживаться поезда.

Пять составов - более чем на час, еще 10 - более чем на полчаса (список на скриншоте).

По данным "Укрзализныци", есть несколько обесточенных участков движения по стране, задействованы резервные тепловозы.

06:58 В Киеве новый взрыв.

06:56 Из-за ракетной атаки в Киеве начали экстренные отключения света, сообщил Кличко.

В настоящее время без электричества примерно 15% потребителей.

06:52 По Украине идет массированная ракетная атака. Главное к этому моменту:

- В Киеве - взрывы в Голосеевском районе, которые подтвердил мэр Виталий Кличко. В области - взрывы и работа ПВО (телеграм-каналы пишут о прилете).

- В Одессе был удар по объекту энергетической инфраструктуры, его подтвердили власти.

- В Харькове около 15 прилетов, в частности - по объектам энергетики, также повреждены здания в области.

- Взрывы были слышны в Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Житомире, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской областях.

Применяются превентивные отключения света.