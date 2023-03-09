Войска РФ ударили по Одесской области. Есть попадание в объект энергоинфраструктуры, пострадали жилые дома
В ночь на 9 марта россияне ударили по Одесской области. Зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"В результате массированного ракетного удара есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет", - сообщил он.
По его словам, в регионе ввели ограничения электроснабжения.
"По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет", - сообщил Марченко.
Напомним, этой ночью россияне также нанесли 15 ударов по Харькову и области. В городе возникли проблемы со светом, так как под прицелом был объект энергетической инфраструктуры.
Также мы писали о том, что в Киеве этом утром прогремели взрывы, а в области сообщили о работе ПВО.
Отметим, что масштабная воздушная тревога объявлена в Украине с самой ночи. По состоянию на 06:50 ее отменили только в западных областях.
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