В ночь на 9 марта россияне ударили по Одесской области. Зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"В результате массированного ракетного удара есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет", - сообщил он.

По его словам, в регионе ввели ограничения электроснабжения.

"По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет", - сообщил Марченко.

Напомним, этой ночью россияне также нанесли 15 ударов по Харькову и области. В городе возникли проблемы со светом, так как под прицелом был объект энергетической инфраструктуры.

Также мы писали о том, что в Киеве этом утром прогремели взрывы, а в области сообщили о работе ПВО.

Отметим, что масштабная воздушная тревога объявлена в Украине с самой ночи. По состоянию на 06:50 ее отменили только в западных областях.

Ранее мы писали о том, что прошлой ночью украинским силам ПВО удалось сбить два "шахеда", которыми россияне атаковали Украину с севера.