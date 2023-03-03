В пункте пропуска Орловка Одесской области мужчина пытался незаметно перевезти большую сумму денег. Он примотал пищевой пленкой средства и хотел их скрыть под одеждой. Однако пограничники разоблачили его.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По ее данным, инспектор пограничной службы обратил внимание на "нервное поведение одного из пассажиров легковушки", следовавшего из Румынии в Украину.

"В результате дальнейшего совместного с таможенниками осмотра лица, пограничники обнаружили на теле мужчины наличные деньги более чем в 2,2 миллиона гривен, прикрепленные пищевой пленкой", - рассказали в ГПСУ.

Мужчина не смог объяснить, откуда взял столько денег.

Относительно путешественника составили протокол о нарушении таможенных правил, деньги изъяты до решения суда.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области пограничники задержали перевозчика, который за $5 тысяч помогал уклонистам выехать в Молдову.

Также сообщалось, что под Черновцами пограничники задержали автобус с 13 мужчинами, намеревавшимися нелегально перейти границу.