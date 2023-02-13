На границе с Молдовой сотрудники ГПСУ задержали россиянина, который второй раз пытался попасть в Украину, несмотря на запрет на въезд.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

"В январе этого года россиянин на надувном матрасе переплыл Западный Буг из Польши в Украину. Тогда его оштрафовали и запретили въезд на территорию нашей страны на 5 лет", - говорится в сообщении.

В этот раз мужчину поймали на границе с Молдовой. Теперь нарушителю грозит три года тюрьмы.

Ранее мы писали, что под Черновцами пограничники задержали автобус с 13 мужчинами, намеревавшимися нелегально перейти границу.

Также мы сообщали, что на границе с Венгрией поймали троих уклонистов, один из них до последнего притворялся женщиной.

Кроме того, мы рассказали, что в Одессе психиатр и его сообщник выдавала уклонистам справки об инвалидности за $7 тысяч, чтобы те могли выехать из Украины. За 7 000 долларов США они фиктивно оформили гражданина призывного возраста на лечение в стационарном отделении психиатрической больницы для установления недостоверного диагноза психического заболевания.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.