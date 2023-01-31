За семь месяцев действия в Украине визового режима с Россией визы для въезда в нашу страну получили 12 граждан РФ.

Об этом представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил 30 января в эфире телемарафона.

"Почти все из этих 12 россиян пересекли границу и въехали в Украину. Это были женщины, дети и пожилые люди, которые получили визу и направлялись в Украину по гуманитарным причинам. Речь идет о воссоединении с семьями или к своим близким", - сказал он.

Демченко напомнил, что на территории России отсутствуют украинские дипломатические представительства, поэтому граждане РФ не могут подаваться на получение украинских виз на своей территории.

Также Демченко уточнил, что наличие украинской визы не гарантирует право пересечения государственной границы Украины. Окончательное решение по этому поводу принимают пограничники.

Ранее мы писали, что Украина ввела визовый режим для россиян с 1 июля.

А в середине декабре 2022 года сообщалось, что за время действия визового режима с Россией в Украину въехали 7 граждан РФ.