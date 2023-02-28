За приблизительно месяц, в течение которого действует запрет на выезд за границу чиновников, из Украины не выпустили около 100 человек, подпадающих под эти ограничения.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"На данный момент около 100 человек, которые подпадают под эти категории, определенные в постановлении правительства, были не пропущены за пределы Украины, потому что они не подпадали под требования пропуска", - сказал Демченко.

По его словам, речь идет о людях, которые не ехали в служебную командировку, не являлись родителями-одиночками, которые бы направлялись за границу к своим детям, и не нуждались в лечении за рубежом.

Напомним, под действие постановления Кабмина о запрете на выезд за границу попали депутаты местных советов.

Также в Кабмине разъяснили правила выезда за границу для женщин-чиновников.

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