В Госпогранслужбе рассказали, сколько чиновников не выпустили из Украины за месяц действия запрета на их выезд
За приблизительно месяц, в течение которого действует запрет на выезд за границу чиновников, из Украины не выпустили около 100 человек, подпадающих под эти ограничения.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"На данный момент около 100 человек, которые подпадают под эти категории, определенные в постановлении правительства, были не пропущены за пределы Украины, потому что они не подпадали под требования пропуска", - сказал Демченко.
По его словам, речь идет о людях, которые не ехали в служебную командировку, не являлись родителями-одиночками, которые бы направлялись за границу к своим детям, и не нуждались в лечении за рубежом.
Напомним, под действие постановления Кабмина о запрете на выезд за границу попали депутаты местных советов.
Также в Кабмине разъяснили правила выезда за границу для женщин-чиновников.
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