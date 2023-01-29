В Госпогранслужбе рассказали подробности запрета на выезд за границу для чиновников
Запрет на выезд за границу касается и чиновников, непригодных к военной службе.
Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
По его словам, запрет на выезд за границу касается четкого перечня должностных лиц, в том числе руководящего звена, депутатов Верховной Рады, судей, прокуроров, а также работников, забронированных за органами государственной власти на период мобилизации.
"Лица, не пригодные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих", - сказал Демченко.
Он сказал, что запрет касается как мужчин, так и женщин-госслужащих.
Напомним, Кабмин принял постановление, запрещающее чиновникам покидать территорию государства без веских причин. Пересекать границу можно в служебных, медицинских целях, а также для ухода за несовершеннолетними детьми.
Также "Страна" подробно разобралась, что сейчас происходит на границе и что меняет запрет выезда чиновников для всех остальных граждан.
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