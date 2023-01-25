В Украине готовятся новые ужесточения по выезду за границу.

На днях президент своим указов ввел в действие решение СНБО об ограничении выезда для чиновников центральной и местной власти, народных депутатов, прокуроров, судей и др. (они смогут выезжать только в командировки).

Формально этот указ еще не действует.

В решении СНБО прописано, что Кабмин в пятидневный срок (то есть, до 28 января) должен внести соответствующие изменения в порядок выезда граждан за границу.

Сами чиновники в неофициальных беседах говорят, что на самом деле до даты "Ч" времени осталось больше - от недели до месяца.

Тем не менее, на границах уже ажиотаж. Как рассказали "Стране" украинцы, которые на днях выезжали за границу, проверять стали более тщательно.

Причем, не столько чиновников, сколько рядовых граждан.

"Проверки усилились по всем каналам выезда, начиная от системы "Шлях" и до справок по инвалидности или "белым билетам". Женщины едут как обычно, а вот за мужчин серьезно взялись. Если раньше пропускали по принципу - есть справка - проезжай, то теперь начинают пробивать по всем базам, поднимать архивы - где выдан документ, кем, на каких основаниях. В неофициальных беседах пограничники говорят, что поступил сигнал усилить проверки, и при малейших подозрениях, что справка "левая" не просто разворачивать людей, а запускать расследования, открывать уголовные дела. Несколько знакомых, которые давно сделали себе документы и мотались в Европу и обратно, сейчас сидят за границей, бояться ехать в Украину. Якобы свои люди на границе предупредили их, что пока лучше выждать. Также пошли слухи, что справки сделать станет сложнее, и они могут подорожать, минимум, вдвое. Об этом уже предупреждают посредники", - рассказал нам Владимир, который на днях пересекал границу в пункте пропуска Устилуг. При этом, по его словам, увеличилось количество машин, проезжающих по "зеленке" (зеленый коридор, по которому проезжают без особого досмотра, зачастую по договоренности, причем, чаще всего именно чиновники, прокуроры и судьи). "Если раньше пока стоишь в очереди проезжало по 2-3 машины, то в последний раз насчитал 15", - говорит Владимир.

Тот факт, что стали более придирчиво проверять выезжающих по системе "Шлях", нам рассказал и владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин. "Сама система работает, но проверки стали более тщательными", - говорит он.

В целом ожидается, что под запрет на выезд чиновников готовят общее усложнение пересечения границы для всех без исключения граждан.

"Планируется ограничение выезда за границу забронированных госслужащих, работников предприятий и организаций в отпуска, усиление контроля за выездом через систему "Шлях", по "белым билетам". Думаю, будет существенное усложнение процедуры по двум последним пунктам с целью недопущения коррупционной составляющей", - отметила адвокат Анжела Василевская.

Люди жалуются, что в последнее время стало сложнее выезжать также тем, кто недавно оформил инвалидность.

"Удостоверений сейчас не выдают, говорят, что временно нет бланков. А по заключению медкомиссии и справке от соцзащиты пограничники не выпускают", - пишут участники ФБ-группы "Очереди на границе с Украиной".

Разбирались, что сейчас происходит на границе, и что меняет запрет выезда чиновников для всех остальных граждан.

Невыездные чиновники

23 января Совет нацбезопасности принял решение "О некоторых вопросах по пересечению границы Украины в условиях военного положения", которое президент Владимир Зеленский в тот же день своим указом ввел в действие.

В решении указано, что Кабмин в пятидневный срок должен внести изменения в Правила пересечения государственной границы. В частности, в документе должен появиться пункт о выезде за границу исключительно в служебные командировки для следующих категорий граждан:

Членов Кабинета министров, первых заместителей и заместителей министров, руководителей центральных органов местной власти, их заместителей Руководителя Офиса президента и его заместителей, руководителей других сопровождающих органов и служб, созданных президентом, и их заместителей. Главы СБУ, его заместителей Главы и членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Главы и членов Счетной палаты Главы и членов Центральной избирательной комиссии, глав и членов других государственных коллегиальных органов Секретаря СНБО, его заместителей Народных депутатов Уполномоченного ВР и его представителей Главы Нацбанка, его заместителей Постоянного представителя президента в АР Крым и его заместителей Глав местных госадминистраций и их заместителей Судей Конституционного суда, судей, прокуроров Руководителей других государственных органов, их заместителей, а также руководителей структурных подразделений госорганов, работников забронированных на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти и другими госорганами, органами местного самоуправления. Под этот пункт попадает очень много госслужащих. Фактически невыездными становятся чиновники, начиная от уровня руководителя департамента, причем, и мужчины, и женщины. А уточнения по забронированным органами местного управления или министерства специалистам касается и вовсе не чиновников - речь идет о работниках предприятий или отраслей которые производят социально значимые и стратегические товары, к примеру, АПК, переработке и пр.

Но пока запрет на выезд для госслужащих еще не действует, - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Дата "Ч" - когда правительство должно внести изменения в Порядок пересечения границы - истекает 28 января.

На самом деле сроки могут затянуться. Сами чиновники, с которыми пообщалась "Страна" ожидают, что вся процедура может занять от недели до месяца.

Как пояснил нам глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, по факту Кабмину придется переписать правила фактически заново. При этом возникает немало нюансов, в которых пока сложно разобраться. К примеру, какие правила пересечения границы для чиновника или судьи, который одновременно является отцом троих и более несовершеннолетних детей или инвалидом (которым по тем же Правилам пересечения границы выезд разрешен).

"В решении СНБО ответа на эти вопросы нет", - говорит Кравец. И еще непонятно, как в итоге все это пропишут в Порядке и не появятся ли там новые лазейки.

Кроме того, по словам Кравца, согласно статьи 33 Конституции Украины, решения о запрете свободы передвижения должны приниматься исключительно на уровне закона. То есть, если легализировать запрет на выезд чиновников строго по букве закона, то история может затянуться, - добавил юрист.

Впрочем, как сказали нам в ряде министерств, их руководству уже сообщили, что за границу без служебной необходимости выезжать нельзя.

Проверят "Шлях" и "белые билеты"

В решении СНБО есть еще несколько важных пунктов, которые могут сказаться на перспективах выезда за границу не только госслужащих, но и всех остальных граждан.

Так, в документе указано, что СБУ должно принять меры по проверке законности решений Минрегиона и Мининфраструктуры, а также областных и Киевской городской военных администраций о выезде за границу граждан, в ом числе на транспортных средствах, а также законности и обоснованности внесения соответствующих ведомостей в систему "Шлях".

"Шлях", напомним, стал самой ходовой схемой выезда за границу для мужчин призывного возраста. За 3-6 тысяч долларов через посредников или руководителей фирм и благотворительных фондов, имеющих полномочия вносить в эту базу имена своих сотрудников - водителей и волонтеров - можно было договориться и спокойно ездить за границу. Правда, в последнее время схема начала давать сбой и подорожала из-за усиленного внимания к ней со стороны правоохранителей. Теперь же, судя по указанию СБУ вплотную заняться "Шляхом", стоит ожидать еще больших усложнений и роста таксы.

"Будут проверять по-новому тех, кто уже внесен в "Шлях" - и водителей, и волонтеров. Процесс это не быстрый, так как проверить нужно историю въездов/выездов, текущий статус человека и т.д. Особенно много проблем может быть для волонтеров, но не исключены также сложности для автотранспортных предприятий, вплоть до замедления перевозок", - говорит Кравец.

Еще один пункт из решения СНБО - главнокомандующему ВСУ поручено обеспечить выполнение органами военного управления требований законодательства при решении вопросов по пересечению границы.

Речь может идти об "откреплениях", которые давали военкоматы, скажем, студентам иностранных вузов. Тем более, что указано, "решение принято с учетом информации главы Государственной пограничной службы по вопросам пересечения границы". Госпогранслужба, напомним, ранее активно тормозила тех же студентов, несмотря на "добро" на пересечение границы от военкоматов и наличие справок о зачислении в иностранные вузы.

Но, по словам Кравца, многие студенты успешно оспаривают эти решения в суде, в том числе, и ссылаясь на наличие пакета документов - справок из военкомата и учебных заведений.

Еще одно направление, которое идет с вовлечением военкоматов - "белые билеты", то есть, снятие с военного учета по состоянию здоровья. На сегодня это одна из самых дорогих схем - такса может доходить до 10 тысяч долларов и больше.

Теперь же, судя по всему, стоит ожидать "закручивания гаек" и по линии военкоматов.

Адвокат Анжела Василевская прогнозирует наиболее существенные ужесточения именно по выезду через "Шлях" и "белые билеты".

Что сейчас происходит на границе

Хотя формально новые запреты еще не вступили в силу, по факту на границе уже начали "закручивать гайки".

Об этом "Стране" рассказал 62-летний Владимир, который часто выезжает в Европу.

"Я езжу буквально каждые неделю-полторы на несколько дней, вожу запчасти и другие товары под заказ. В основном езжу через Устилуг или Грынив. Буквально в последние дни на пунктах пропуска настоящий переполох. Начали всех, кто едет через "Шлях" или по справкам усиленно проверять. Если раньше пропускали по принципу - есть справка - проезжай, то теперь начинают пробивать по всем базам, поднимать архивы - где выдан документ, кем, на каких основаниях. В неофициальных беседах пограничники говорят, что поступил сигнал усилить проверки, и при малейших подозрениях, что справка "левая" не просто разворачивать людей, а запускать расследования, открывать уголовные дела. Несколько знакомых призывного возраста, которые давно сделали себе документы и мотались в Европу и обратно, сейчас сидят за границей, бояться ехать в Украину. Якобы, свои люди на границе предупредили их, что пока лучше выждать. Также пошли слухи, что справки сделать станет сложнее, и они могут подорожать, минимум, вдвое. Об этом уже предупреждают посредники", - рассказал нам Владимир, который на днях пересекал границу в пункте пропуска Устилуг.

При этом, по его словам, увеличилось количество машин, проезжающих по "зеленке" (зеленый коридор, по которому проезжают без особого досмотра, зачастую по договоренности). "Если раньше пока стоишь в очереди проезжало по 2-3 машины, то в последний раз насчитал 15", - говорит Владимир.

О том, что стали более тщательно проверять выезжающих через систему "Шлях", а также компании, которые могут вносить в эту базу своих сотрудников, нам рассказал и владелец сети заправок Prime Дмитрий Леушкин. "Все пошли по кругу. Включая налоговиков и полицию. Везде на региональном уровне эти приказы отрабатываются", - говорит Леушкин.

Женщин пока не трогают. "Женщины проезжают как обычно, никто их особо не проверяет", - говорит Владимир. Но, когда начнет действовать запрет на выезд чиновников, все может измениться.

Формально, по крайней мере пока, ограничения будут касаться всех подпадающих под действие указа лиц - и мужчин, и женщин. Вполне возможно, что невыездными могут стать и женщины-работницы стратегических предприятий (хотя бронь на них не оформляется). Между тем, не так просто отследить принадлежность женщины к той или иной категории "невыездных", так как специальных реестров пока нет.

Поэтому юристы прогнозируют, что могут начать усиленно проверять всех женщин, вычисляя среди них тех, кто не имеет права на выезд.

Что будет со схемами по выезду и ценами

Мы уже подробно описывали, какая сейчас ситуация с этими, а также другими схемами выезда мужчин за границу.

В частности, по "Шляху" идут очень активные проверки.

"Для правоохранителей довольно просто ловить организаторов схем через "Шлях" на "живца". Подсылают человека, который договаривается о том, чтобы оформить себе выезд, и берут с поличным. Кроме того, есть уже статистика, у каких организаций больше всего "невозвращенцев" среди тех, кого они подавали через систему "Шлях" для выезда за границу (за такое их могут лишить лицензий и, соответственно, доступа к "Шляху" или даже открыть дело - Ред). Поэтому круг структур, занятых в этом бизнесе сужается, и работают они только через проверенных клиентов. И попасть в эту схему все труднее и дороже - от 5-6 тысяч долларов и более (при том, что изначально такса стартовала с пары тысяч - Ред)", - рассказал нам источник в юридических кругах.

Сложнее стало получить и белый билет - претендентов нередко запускают по нескольким кругам медосмотров, из-за чего "белые билеты" подорожали до 10-15 тысяч долларов, тогда как в начале войны стоили от 2-5 тысяч.

Для выезда по инвалидности появилась новая преграда - сейчас сложно получить соответствующее удостоверения в Пенсионном фонде. Говорят, временно нет бланков. А по справкам о прохождении медкомиссии и присвоении инвалидности, а также справам из органов соцзащиты пограничники не пропускают. Это значит, что не могут выехать не только сами инвалиды, но и сопровождающие их лица, а эту схему уже тоже поставили на поток (согласно законодательству, сопровождающие лица могут выезжать за границу и оставаться там столько времени, сколько находится само лицо с инвалидностью, можно также возвращаться обратно и снова выезжать без ограничений количества пересечений границы, и в этом случае присутствие рядом инвалида уже не требуется).

Схема "Студент" фактически не работает еще с осени, когда пограничники стали массово разворачивать учащихся, несмотря на наличие у них полного пакета необходимых документов.

И хотя некоторые студенты оспаривают запрет на выезд в судах, и уже даже получают положительные для себя решения, понятно, что в ближайшее время эта схема точно работать не будет, так как вступительная кампания давно закончилась.

А, если военкоматы перестанут давать "открепления", то под вопросом и следующие "поступления" украинцев в заграничные вузы.

Поэтому начала набирать обороты сравнительно новая схема по выезду - через фиктивные браки с многодетными матерями. Посредники просят 2-3 тысячи долларов за подбор "невесты" и еще 500-1000 долларов нужно заплатить будущей жене. Правоохранители уже отрапортовали о разоблачении подобных схем, в частности, на Киевщине, в Житомирской и Винницкой областях. Но, как говорит адвокат Григорий Алферов, доказать фиктивность брака по украинскому законодательству не так просто. Поэтому, скорее всего, эта схема и дальше будет работать и даже набирать обороты, но может подорожать. Уже сейчас некоторые посредники предупреждают, что такса вырастет до 5-6 тысяч, больше будут брать как они сами, так и потенциальные «невесты», которые поняли, что могут зарабатывать больше.

"Но и все старые схемы, тот же "Шлях" или "белые билеты" никуда не денутся. Возможно, в них станет сложнее попасть, они подорожают, может даже значительно, но окончательно они вряд ли умрут", - считает Кравец.