Президент Украины Владмиир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по решению Совета национальной обороны и безопасности (СНБО), запрещающий выезд за рубеж без служебной цели целому ряду госслужащих и правоохранителей.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента Украины в понедельник, 23 января.

Под запрет на выезд попали:

  • министры и их замы;
  • народные депутаты;
  • руководители центральных органов исполнительной власти и их замы;
  • глава Офиса президента и его замы, руководители других служб, созданных президентом;
  • глава СБУ и его замы;
  • все члены Нацсовета по ТВ, Нацбанка, Центризбиркома и Счетной палаты;
  • секретарь СНБО и его замы;
  • главы других государственных коллегиальных органов;
  • омбудсмен и его представители;
  • главы всех госадминистраций и их замы, постпред президента в Крыму и его замы;
  • главы всех остальных госорганов и их замы;
  • главы всех местных органов власти;
  • судьи ВС и другие судьи;
  • прокуроры;
  • руководители структурных подразделений госорганов и все, кто имеет бронь от мобилизации.

Кроме того, СБУ поручено проверять законность решений всех органов власти о выезде граждан за границу.

Зеленский подписал указ

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