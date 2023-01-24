Зеленский ввел в действие запрет СНБО по выезду за границу ряду должностных категорий. Кого это коснется
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по решению Совета национальной обороны и безопасности (СНБО), запрещающий выезд за рубеж без служебной цели целому ряду госслужащих и правоохранителей.
Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента Украины в понедельник, 23 января.
Под запрет на выезд попали:
- министры и их замы;
- народные депутаты;
- руководители центральных органов исполнительной власти и их замы;
- глава Офиса президента и его замы, руководители других служб, созданных президентом;
- глава СБУ и его замы;
- все члены Нацсовета по ТВ, Нацбанка, Центризбиркома и Счетной палаты;
- секретарь СНБО и его замы;
- главы других государственных коллегиальных органов;
- омбудсмен и его представители;
- главы всех госадминистраций и их замы, постпред президента в Крыму и его замы;
- главы всех остальных госорганов и их замы;
- главы всех местных органов власти;
- судьи ВС и другие судьи;
- прокуроры;
- руководители структурных подразделений госорганов и все, кто имеет бронь от мобилизации.
Кроме того, СБУ поручено проверять законность решений всех органов власти о выезде граждан за границу.
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