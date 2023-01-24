Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по решению Совета национальной обороны и безопасности (СНБО), запрещающий выезд за рубеж без служебной цели целому ряду госслужащих и правоохранителей.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента Украины в понедельник, 23 января.

Под запрет на выезд попали:

министры и их замы;

народные депутаты;

руководители центральных органов исполнительной власти и их замы;

глава Офиса президента и его замы, руководители других служб, созданных президентом;

глава СБУ и его замы;

все члены Нацсовета по ТВ, Нацбанка, Центризбиркома и Счетной палаты;

секретарь СНБО и его замы;

главы других государственных коллегиальных органов;

омбудсмен и его представители;

главы всех госадминистраций и их замы, постпред президента в Крыму и его замы;

главы всех остальных госорганов и их замы;

главы всех местных органов власти;

судьи ВС и другие судьи;

прокуроры;

руководители структурных подразделений госорганов и все, кто имеет бронь от мобилизации.

Кроме того, СБУ поручено проверять законность решений всех органов власти о выезде граждан за границу.

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