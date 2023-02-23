В Киеве подозревают пятерых врачей в организации схемы незаконного выезда мужчин за границу. Всего в преступной группе состояли 15 человек.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Медработники и члены врачебных комиссий занимались фальсификацией документов, которые удостоверяли наличие у призывников тяжких заболеваний.

"Фальшивые диагнозы дали основания объявить их временно непригодными для военной службы, устраняя препятствия для пересечения государственной границы Украины", - сообщают в Офисе генпрокурора.

За "услугу" брали 3 тысячи долларов с человека.

Один из "заказчиков", который "действовал под контролем правоохранительных органов", на основе полученных документов покинул Украину.

Ранее мы писали, что в Черкасской области суд оправдал мужчину, который не прибыл в военкомат по звонку.

Также сообщалось, что на Закарпатье полицейские во время проверки обнаружили 12 мужчин, уместившихся в одном авто.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

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