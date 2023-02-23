В Киеве группа врачей оформляла фальшивые диагнозы уклонистам для выезда за границу. За услугу брали $3 тысячи
В Киеве подозревают пятерых врачей в организации схемы незаконного выезда мужчин за границу. Всего в преступной группе состояли 15 человек.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Медработники и члены врачебных комиссий занимались фальсификацией документов, которые удостоверяли наличие у призывников тяжких заболеваний.
"Фальшивые диагнозы дали основания объявить их временно непригодными для военной службы, устраняя препятствия для пересечения государственной границы Украины", - сообщают в Офисе генпрокурора.
За "услугу" брали 3 тысячи долларов с человека.
Один из "заказчиков", который "действовал под контролем правоохранительных органов", на основе полученных документов покинул Украину.
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