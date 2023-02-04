Кабинет министров Украины уточнил, при каких условиях государственную границу могут пересекать женщины - госслужащие.

Об этом сообщается в соответствующей инфографике в официальном Telegram-канале правительства.

"Недавно были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако женщины-чиновники, имеющие несовершеннолетних детей, могут беспрепятственно посещать их за границей", - говорится в сообщении.

Для выезда за границу необходимо:

иметь свидетельство о рождении, его заверенную копию или другой документ, подтверждающий, что женщина имеет несовершеннолетнего ребенка или нескольких детей;

иметь отметку в реестре Госпогранслужбы о том, что ее ребенок (дети) пересекал госграницу (что они сейчас находятся за границей);

если такого нет - нужна справка о пребывании ребенка (детей) на консульском учете в другой стране;

женщина-госслужащий может также пересекать границу Украины непосредственно со своим несовершеннолетним ребенком (детьми).

Напомним, Кабмин принял постановление, запрещающее чиновникам покидать территорию государства без веских причин. Пересекать границу можно в служебных, медицинских целях, а также для ухода за несовершеннолетними детьми. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что запрет на выезд за границу касается и чиновников, непригодных к военной службе.

Ранее мы писали, что под запрет на выезд за границу из-за постановления Кабинета министров попали депутаты местных советов при том, что в указе президента о них ничего не говорилось.

Также "Страна" подробно рассказывала, зачем Зеленский ограничил выезд за границу чиновникам и нардепам.