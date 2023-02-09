Служба безопасности Украины заблокировала шесть каналов незаконного выезда за границу граждан призывного возраста.

Об этом сообщается в Фейсбуке СБУ.

В ходе следственно-оперативных действий в разных регионах Украины задержаны семь организаторов нелегальных трафиков уклонистов. За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы страны на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении. Средняя стоимость "билета" на побег составляла от 1,5 до 12 тысяч долларов с клиента. Сумма зависела от количества и срочности выезда.

В СБУ перечислили перекрытые каналы:

В Киевской области разоблачен местный делец, который продавал фиктивные удостоверения многодетного отца или волонтера для выезда за границу.

В Закарпатской области сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ задержали организатора канала нелегальной миграции на передаче ему 12 тысяч долларов. За эту сумму он гарантировал, что вывезет за границу целую группу уклонистов.

В Житомирской области обезврежена группа лиц, члены которой помогали с оформлением фиктивных браков с женщинами с инвалидностью. Среди организаторов схемы – глава местной общественной организации.

В Запорожской области разоблачены злоумышленники, которые вносили недостоверные сведения в систему "Шлях". Для этого использовали свои связи среди чиновников госучреждений и перевозчиков.

В Николаевской области задержан организатор, который подделывал свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и продавал фальшивые документы потенциальным призывникам.

В Днепропетровской области разоблачен житель региона на оформлении уклонистов в местную благотворительную организацию для их выезда за границу якобы за гуманитарной помощью.

В рамках уголовных производств, начатых по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), организаторам схем сообщено о подозрении.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности совместно с подразделениями Службы безопасности Николаевской, Запорожской, Житомирской и Днепропетровской областей и Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Ранее мы писали о разоблачении канала бегства уклонистов за границу, к которому может быть причастен один из депутатов Черниговского городского совета.

Также мы рассказывали, что СБУ задержала банду, вывозившую уклонистов в Россию и ЕС за плату в 8 тысяч долларов.