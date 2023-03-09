В Голосеевском районе Киева ранним утром 9 марта прогремели взрывы. В столице и области с ночи объявлена воздушная тревога.

Взрыв в телеграм-канале подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Детальнее - позже", - написал он.

Между тем, Киевская областная военная администрация сообщает о работе в регионе сил ПВО. Противовоздушная оборона работала около 04:30. Также о работе ПВО сообщается около 06:30.

В военной администрации указывают на то, что угроза для Киевской области все еще сохраняется. Жителей региона призывают находиться в укрытиях, не фиксировать и не выкладывать в сеть результаты работы ПВО.

Напомним, этой ночью россияне нанесли 15 ударов по Харькову и области, в городе возникли проблемы со светом. Под прицелом была критическая инфраструктура. Также в области, как сообщается пострадал частный дом.

Кроме того, мы писали, что ранее в Воздушных силах ВСУ призывали не делать поспешных выводов о том, что у РФ заканчиваются ракеты, так как Россия будет делать все, чтобы получить новые боеприпасы.