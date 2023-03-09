В Сети появилось видео последней дороги на Бахмут. Голос за кадром говорит, что это грунтовая дорога, по которой можно передвигаться украинским военным, но и она простреливается россиянами.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Вдоль дороги видно большое количество разбитых машин.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил падение Бахмута Донецкой области "в ближайшие дни".

Война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 377-го дня войны. Противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. На ситуацию на фронте может повлиять весенняя распутица на грунтовых дорогах, где застревает техника. При этом на этой неделе ВСУ может пополнить запасы западного вооружения. Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.