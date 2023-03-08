Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Там он наградил украинских бойцов и заявил, что Украина пытается создать для армии РФ положение "цугцванга", чтобы ее каждый следующий шаг вел к ухудшению положения противника.

Отметим, ранее сегодня западные военные эксперты, а также куратор "Вагнера" Пригожин заявили о захвате россиянами восточной части Бахмута. Украина этого не подтверждает.

Как сообщалось, Зеленский в интервью CNN заявил, что город "не должен быть окружен", и ВСУ, обороняя Бахмут, готовятся к контрнаступлению.

Также писали, что расследовательская группа Conflict Intelligence Team заявила, что Бахмут находится в оперативном окружении, ситуация для украинской армии критическая.

Война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 377-го дня войны. Противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. На ситуацию на фронте может повлиять весенняя распутица на грунтовых дорогах, где застревает техника. При этом на этой неделе ВСУ может пополнить запасы западного вооружения. Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2

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