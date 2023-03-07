Город Бахмут находится в оперативном окружении. Ситуация для украинской армии в этом важном городе остаётся критической.

Об этом пишет в своей новой сводке расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

По данным CIT, российские силы по-прежнему находятся вблизи поселка Хромово, через которое проходит дорога на Часов Яр.

Также группа сообщает, что западная часть города, находящаяся за рекой Бахмутка, всё ещё контролируется украинскими военными.

Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что в случае ухода ВСУ из Бахмута у российских войск будет "открытая дорога" для захвата ключевых городов на востоке Украины, в первую очередь – Славянска и Краматорска.

Также CNN сообщал информацию из своих источников, что РФ теряет в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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