Во вторник, 7 марта, в Украине идет уже 377-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, - читайте в итогах за 6 марта.

Хроника новостей за сегодня - ниже. Материал обновляется.

7 марта

10:33 Воздушная тревога в Киеве и ряде регионов.

10:17 В США и Европе снижается уровень поддержки предоставления Украине помощи, пишет The Economist со ссылкой на социологический опрос YouGov.

В Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, показатель упал с 67% в апреле 2022 до 39% в декабре.

У демократов за тот же период - с 82% до 75%.

При этом в США на высоком уровне остается поддержка поставок продовольствия и медикаментов (86% демократов и 78% республиканцев). Отправку танков поддерживает около 70% демократов и около 50% республиканцев.

Также снизилась поддержка введения санкций в странах ЕС. В феврале 2022 года в Великобритании за это высказывалось 45% респондентов, в декабре - 35%. Аналогичное снижение произошло во Франции (примерно с 25% до 20%), Германии (с почти 40% - ниже 30%), Италии и Испании.

09:59 Новое видео из Бахмута, снятое с воздуха.

Город в руинах, бронетехника ведет бой на улицах частного сектора.

09:48 Тревога на северо-востоке Украины.

09:38 Крымские телеграм-каналы пишут о взрывах в районе аэропорта Бельбек (находится на северо-западе Севастополя).

Местные "власти" назвали эти сообщения "ложью".

"Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно", - написал в "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram,

Аэропорт Бельбек с 2014 года не совершает гражданских рейсов, а обслуживает только самолеты ВКС РФ.

09:19 Нардеп Муса Магомедов опубликовал фото последствий вчерашнего авиаудара по Авдеевке Донецкой области.

Разрушена многоэтажка на ул. Коммунальной.

О пострадавших не сообщается, но Магомедов пишет, что в доме жили люди.

В последнее время бомбардировки Авдеевки резко возросли.

09:10 Теневая борьба двух лидеров республиканцев - Трампа и Десантиса - "должна беспокоить Украину", пишет CNN.

Республиканцы по итогу этой борьбы могут выдвинуть в президенты кандидата, который может аннулировать заверения Байдена в неизменности поддержки Украины.

"Кандидат от республиканцев в 2024 году, несомненно, будет обслуживать базу, которая считает, что США должны тратить деньги на обеспечение безопасности своих собственных границ, а не украинских. И что Байден больше заботится об иностранцах, чем об американцах", - говорится в материале.

Телеканал напоминает, что Трамп уже обещал закончить войну в Украине за один день. И уже строит свою президентскую кампанию на том, что Байден привел планету на грань ядерной катастрофы.

Что же до Десантиса, то он от сторонника военной помощи Украине в 2015 году эволюционировал в ее критика (мы рассказывали, что он предлагал сосредоточиться на Китае, а не России, которая Западу, по мнению Десантиса, не угрожает).

Также издание анализирует книгу Десантиса "Мужество быть свободным", где он критикует своего же однопартийца и бывшего президента Буша-младшего за "мессианские" войны в Афганистане и Ираке. В статье добавляют, что на риторике против "тупых войн" Буша одержал победу демократ Барак Обама.

Основную опасность для политики Байдена CNN видит в том, что "битва на краю Европы не выглядит так, будто она закончится в ближайшее время". И поэому Байдену в 2024 году придется, вероятно, вести дебаты с кандидатом от республиканцев, имея за плечами затянувшийся конфликт. А значит "часы для Украины тикают".

Но даже если Киев победит в конфликте или достигнет "маловероятного в настоящее время" мирного соглашения с Москвой, будущее Украины будет зависеть от того, окажется ли она де-факто под протекторатом НАТО, пишет издание. И опасается, что вероятные президенты-республиканцы, судя по текущей риторике, не готовы такого протектората предоставить.

08:47 Украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы с обеих сторон, сообщает британская разведка.

По ее оценкам, на выходных украинским силам, вероятно, удалось стабилизировать свой оборонительный периметр после предыдущих наступлений россиян на север города.

"Примерно 2 марта российский удар разрушил мост через единственную асфальтированную дорогу в Бахмут, которая все еще находилась под контролем Украины. Грязь, вероятно, мешает украинским усилиям по пополнению запасов, поскольку они все чаще прибегают к использованию грунтовых путей", - сообщается в свежей сводке разведки Британии.

В британском Минобороны также считают, что публичные разногласия между группой "Вагнера" и министерством обороны РФ по поводу распределения боеприпасов "подчеркивают сложность поддержания высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимых для продвижения с их нынешней тактикой".

08:14 Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил, что украинские войска могут отступить из Бахмута, чтоб отойти «на более выгодные позиции».

Но, по его словам, такое решение еще не принято "Среди военачальников существует консенсус в отношении продолжения защиты города", - цитирует Подоляка CNN.

В целом же он назвал оборону Бахмута «стратегическим успехом».

«Даже если военное руководство в какой-то момент решит отступить на более выгодные позиции, дело обороны Бахмута станет для ВСУ большим стратегическим успехом как фундамент будущей победы», - сказал Подоляк.

По его словам, Украина преследовала две основные цели при защите Бахмута: выиграть время для пополнения своих сил и нанести тяжелые потери российской армии.

"Что касается обороны Бахмута, то она выполнила поставленные задачи на 1000%. Военные реализовали план по уничтожению основной боеспособной группировки противника с одной стороны и обеспечили обучение и подготовку десятков тысяч украинских военнослужащих для подготовки к контрнаступлению с другой", - сказал Подоляк.

Напомним, в последние несколько дней западные СМИ пишут о целесообразности оставления Бахмута из-за угрозы его окружения.

Также сообщалось, что главком Залужный якобы предлагал вывести войска из города еще несколько недель назад. Но вчера в Офисе президента опубликовали позицию Залужного, высказанную на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Согласно сообщению Банковой, главком ВСУ за продолжение обороны города.

07:48 Конфликт в Украине подошел к критическому моменту, и ситуация может выйти из-под контроля, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

"Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля", - сказал чиновник на ежегодной пресс-конференции.

По его мнению, санкции не могут решить проблемы, и нужно как можно скорее начать диалог.



"Необходимо как можно скорее запустить мирные переговоры. Необходимо уважать все законные озабоченности соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом достигать долгосрочной безопасности в Европе", - заявил Цинь Ган.

Кроме того, он предостерег от "воспроизводства" аналогичного кризиса в Азии, где "не должна начинаться холодная война".

Напомним, в годовщину начала войны Китай представил свой мирный план по Украине. В Киеве и на Западе его по сути отвергли.

06:57 Сводка украинского Генштаба на утро 7 марта.

За прошедшие сутки ВСУ отбили более 140 атак противника.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск. Наступал в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка.

Несмотря на значительные потери, противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки, только у села Дубово-Васильевка враг совершил 37 атак.

Также велось безуспешное наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Зализнянское, Ягодное и Ивановское.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях были наступательные действия россиян в направлении Новокалиново, Красногоровки, Каменки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки.

Россияне нанесли более 50 авиаударов за сутки. ВСУ - 15.