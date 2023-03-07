Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил, что украинские войска могут отступить из Бахмута, чтобы отойти "на более выгодные позиции". Но, по его словам, такое решение еще не принято "среди военачальников существует консенсус в отношении продолжения защиты города".

Цитирует Подоляка CNN.

В целом же он назвал оборону Бахмута "стратегическим успехом".

"Даже если военное руководство в какой-то момент решит отступить на более выгодные позиции, дело обороны Бахмута станет для ВСУ большим стратегическим успехом как фундамент будущей победы", - сказал Подоляк.

По его словам, Украина преследовала две основные цели при защите Бахмута: выиграть время для пополнения своих сил и нанести тяжелые потери российской армии.

"Что касается обороны Бахмута, то она выполнила поставленные задачи на 1000%. Военные реализовали план по уничтожению основной боеспособной группировки противника с одной стороны и обеспечили обучение и подготовку десятков тысяч украинских военнослужащих для подготовки к контрнаступлению с другой", - сказал Подоляк.

Напомним, в последние несколько дней западные СМИ пишут о целесообразности оставления Бахмута из-за угрозы его окружения.

Также сообщалось, что главком Залужный якобы предлагал вывести войска из города еще несколько недель назад. Но вчера в Офисе президента опубликовали позицию Залужного, высказанную на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Согласно сообщению Банковой, главком ВСУ за продолжение обороны города.

Детальнее ситуацию вокруг Бахмута мы анализировали здесь.