Сегодня, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает сайт президента.

Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта. Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте.

"Оценивая ход оборонной операции, Президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", - говорится в заявлении Офиса президента.

Кроме того, на заседании Ставки были рассмотрены вопросы поставки оружия, оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

Отметим, что сегодня немецкая газета Bild сообщила о якобы разногласиях Зеленского и Залужного по Бахмуту. По данным журналистов, главком предлагает вывести войска из города из-за высоких потерь.

"Но на Банковой, как видим, заявляют, что у Залужного другое мнение. Не исключено, что информацию об этом Офис президента опубликовал, чтоб опровергнуть слухи о разногласиях по поводу Бахмута", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что Бахмут имеет больше символическое, а не стратегическое значение.

По данным Института изучения войны, наступление РФ под Бахмутом приближается к кульминации, после этого ВСУ могут перейти к контрнаступлению.