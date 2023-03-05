ЧВК "Вагнер" истощает украинскую армию в Бахмуте, "смертельный бой ставит под угрозу способность Киева к весеннему наступлению".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Благодаря своей политике казни на месте солдат, пытающихся отступить или сдаться, и пренебрежением потерями, шокирующими для современной войны, батальоны "Вагнера" стали уникальной угрозой для украинских защитников", - говорится в статье.

Издание отмечает, что Украина несет в Бахмуте большие потери, "которые могут подорвать ее способность провести весеннее наступление с новым оружием, которое поставляют США и их союзники".

Как пишет издание, президент Владимир Зеленский оказался под растущим давлением, а возможное отступление ВСУ из Бахмута станет первым столь значительным отступлением Киева с лета прошлого года.

ЧВК "Вагнер" "медленно приближается к оставшимся двум дорогам снабжения", говорится в статье.

Старший лейтенант ВСУ Петр Горбатенко, командир батальона третьей штурмовой бригады, одной из украинских частей на Бахмутском направлении, рассказал журналистам, что время от времени до 18 волн "вагнеровцев" атаковали одну траншею в течение 24 часов.

"У бойца "Вагнера" нет возможности отступить. Их единственный шанс выжить - продолжать двигаться вперед", - сказал он.

"И эта тактика работает. Это зомби-война… Они бросают в нас пушечное мясо, стремясь нанести максимальный ущерб. Мы, очевидно, не можем ответить тем же, потому что у нас не так много военных, и мы чувствительны к потерям", - говорит Горбатенко.

Ранее мы писали, что недавно The Washington Post сообщала о том, что в ЧВК "Вагнер" на фоне больших потерь перестали наказывать наемников казнями.

Также сообщалось, что официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что ЧВК "Вагнер" потеряла на войне в Украине более 30 тысяч человек.