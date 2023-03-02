Замминистра обороны Анна Маляр заявляет о "чрезмерной активизации российской информационной кампании, сопровождающей штурм Бахмута".

В частности она перечисляет три российских нарратива:

1. Будто бы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение.

"Это не так. Военные не раз объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство", - комментирует Маляр.

2. Дискредитируют военное командование восточного направления, выкладывая "фейковые документы якобы из штаба на Востоке".

3. "С целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон", - пишет она.

Отметим, что накануне член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что рано или поздно Бахмут, вероятнее всего, будет оставлен ВСУ, однако сейчас бои ведутся и будут вестись для достижения нескольких целей.

А на днях генерал Александр Сырский распорядился отправить в Бахмут дополнительные подразделения украинской армии.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.