Пока украинские силы продолжают оборону Бахмута, повышение температуры приводит к бездорожью, что ограничивает передвижение по пересеченной местности.

Об этом сообщает британская разведка, ее новая сводка опубликована в Twitter Минобороны Британии.

Обычно это дает некоторое военное преимущество обороняющимся силам, отмечают в Лондоне.

Дневная температура почвы уже повысилась и в настоящее время она в основном выше нуля. При этом ночные заморозки и дневные оттепели остаются вероятными до следующей недели.

"Прогнозируемая более теплая, чем в среднем, погода весной приведет к дальнейшему сокращению передвижения по пересеченной местности. Почти наверняка к концу марта условия будут худшими после окончательной оттепели. Это добавит дополнительных трений в наземные операции и затруднит передвижение более тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по пересеченной местности в районе Бахмута", - сообщает разведка Британии в новой сводке.

Отметим, вчера в Восточной группировке войск ВСУ сообщили, что решение об отводе украинских войск из Бахмута не принято.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский распорядился отправить в Бахмут дополнительные подразделения украинской армии.