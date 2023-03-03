Видео куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, на котором он заявляет о практически полном окружении Бахмута, на самом деле записано в селе Парасковеевка севернее Бахмута.

Об этом заявляет украинский Центр национального сопротивления, проанализировав фон на видео Пригожина и сопоставив его с картами.

В Центре называют это видео "частью дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства".

Также там заявляют, что "Пригожин уже не в первый раз имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу".

Детальнее ситуацию в Бахмуте мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, ранее военный рассказал, что на Бахмутском направлении очень тяжелая ситуация, около Северска идут тяжелые бои. Он рассказал, что россияне пытаются прорваться в нескольких населенных пунктах и захватить их.

Также мы писали, как по данным британской разведки, весеннее потепление повлияет на ситуацию в районе Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .