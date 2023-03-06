Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным возник спор о боях за Бахмут, пишет немецкая газета Bild.

Из нескольких источников в политическом руководстве Украины журналисты узнали, что Залужный уже несколько недель назад рекомендовал подумать об уходе из Бахмута.

При этом в материале не утверждается прямо, что Зеленский был против отступления из Бахмута.

"Хотя российские потери, как говорят, значительно выше, многие украинские солдаты также погибли при самоотверженной обороне города. Говорят, что на этом фоне Залужный настаивал на возможном выходе из Бахмута на раннем этапе", - говорится в статье.

Настрой Залужного разделяет, по мнению издания, большинство бойцов, удерживающих Бахмут. Украинский военный аналитик, пожелавший остаться неизвестным, сказал Bild: "Подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город удерживается. Вопросы, которые парни в Бахмуте задают себе: какова стратегия? Зачем нам окапываться, когда нас окружает враг?"

Солдаты говорят, что отступление должно было произойти давно.

"Если нас здесь полностью окружат, это будет катастрофа", - заявляет один из них.

Украинский военный советник сказал Bild: "В начале Бахмут был ловушкой для русских, теперь он стал ловушкой для нас. Убиваем их в соотношении 1:7 (на каждого убитого украинца умирает семь русских) — это единственная военная причина держать Бахмут. Но войска должны были быть выведены три недели назад, когда русские взяли Красную Гору. Решение держать Бахмут было хорошим, но они переусердствовали".

При этом оппоненты такой точки зрения говорят, что при уходе из Бахмута, подобные бои произошли бы и в других местах.

"Цель состоит в том, чтобы не дать русским продвинуться вперед и в то же время нанести им самые тяжелые потери", - говорят сторонники удержания Бахмута.

Ранее Институт изучения войны написал, что наступление РФ под Бахмутом приближается к кульминации, после этого ВСУ могут перейти к контрнаступлению.

А вот WSJ полагает, что это ЧВК "Вагнер" истощает украинскую армию в Бахмуте, что может повлиять на весеннее наступление ВСУ.