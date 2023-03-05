Массового вывода украинских войск из Бахмута нет, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Об этом сообщает CNN.

"Бои в Бахмуте больше идут на окраинах, а город контролируется украинскими силами обороны: ВСУ, Пограничной службой и Нацгвардией", — сказал Череватый.

Сообщения о выводе некоторых подразделений он объяснил так: "Украинские войска меняют позиции в Бахмуте в контролируемых плановых ротациях".

В субботу, по его словам, боевые действия велись вокруг Бахмута, в селах Васюковка и Дубово-Васильевка к северу от города, а также в селах Ивановское и Богдановка к западу.

"Только под Бахмутом зафиксирован 21 обстрел противника с применением различных артиллерийских систем и РСЗО, 9 боев. Всего на этом фронте произошла 131 атака и 38 боестолкновений", — уточнил Череватый.

Ранее Череватый прокомментировал подрыв двух важных мостов под Бахмутом, который, по информации СМИ, подорвали украинские военные. Он прямо не подтвердил, что это сделали украинцы, но в целом намекнул на это. Кроме того, он дал общую оценку ситуации, которую считает "тяжелой, но контролируемой".

В свою очередь американский Институт изучения войны полагает, что таким образом ВСУ создают условия для контролируемого отхода из города.

Война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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