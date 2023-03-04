Второй за неделю визит главы Сухопутных войск Александра Сырского в Бахмут говорит о шатком положении, в котором оказались украинские войска.

Об этом пишет New York Times.

По мнению газеты, силы ВСУ "цепляются" за город. В последние недели Россия добилась успехов, которые поставили под угрозу важные дороги в Бахмут.

По данным NYT, дорога из Бахмута в Часов Яр (через Хромово) сейчас регулярно обстреливается, и российские войска пытаются перекрыть ее.

При этом, как сообщили журналистам украинские военные, трасса на Константиновку стала безопаснее, поскольку "украинская контратака несколько отбросила русских" от этой дороги. Но "магистраль все еще находится под сильным обстрелом".

Украинские командиры говорят, что хотят держаться в Бахмуте как можно дольше, уничтожая силы противника, "даже если они в конечном итоге не смогут удержать город".

По словам украинского командования, на этой неделе в Бахмут направили подкрепления.

"Но неясно, предназначены ли они для прикрытия отступления или для того, чтобы еще дольше удерживать город", - пишет газета.

Ранее мы также писали, что Бахмут посетил командующий Сил спецопераций ВСУ Виктор Хоренко, где он проверил работу украинских подразделений.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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