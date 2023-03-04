Командующий Сил спецопераций ВСУ Виктор Хоренко посетил Бахмут, где проверил работу украинских подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Сил специальных операций ВСУ.

"Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось каждый день", - рассказал Хоренко.

Бригадный генерал проверил работу подчиненных подразделений, обороняющих Бахмут и привлекаемых к боевой работе в Донецкой и Луганской областях.

Также во время поездки командующий ССО Украины ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд вопросов обеспечения и организации работы подразделений Сил специальных операций.

Ранее генерал Александр Сырский второй раз за неделю посетил украинских военных в Бахмуте.

А украинский военный заявлял, что окружения Бахмута на данный момент нет, приказа на выход из города также нет. Он считает, что Бахмут важен для россиян, так как его взятие позволяет наступать на Константиновку и Славянск, а далее - на Дружковку и Краматорск.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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