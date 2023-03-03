В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 3 марта. Сообщается, что российские войска пытаются окружить Бахмут, а украинская ПВО сбила беспилотник и самолет Су-34.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Бахмутском направлении армия РФ пытается окружить Бахмут. ВСУ отбили многочисленные атаки в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута. На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне безуспешно атаковали вблизи Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Победы. На Купянском и Лиманском направлениях российские войска наступали в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области, но также безуспешно. На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ обороняется, в то же время пытаясь улучшить тактическое положение для возобновления наступления. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Авиация ВСУ нанесла 5 ударов. ПВО сбила российский самолет Су-34 и БПЛА типа Zala. Россияне нанесли 30 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили более 20 обстрелов из РСЗО.

Ранее мы писали, что украинские военные отрицают окружение Бахмута и приказ на выход из города.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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