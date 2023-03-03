Окружения Бахмута на данный момент нет, приказа на выход из города также нет, заявляет украинский военный Андрей Коваленко.

"С севера у противника есть определенные успехи, но на юге враг так и не смог перерезать трассу Константиновка - Бахмут", - объяснил он.

По словам Коваленко, подразделения ВСУ остаются в Бахмуте, так как приказа на отступление нет.

Он считает, что Бахмут важен для россиян, так как его взятие позволяет наступать на Константиновку и Славянск, а далее - на Дружковку и Краматорск.

"По Бахмуту, даже если будет когда-то принято решение об отводе войск, следующей крепостью на пути врага к Славянску станет Константиновка. Но на данный момент такого приказа нет", - сказал Коваленко.

Ранее украинский командир Мадьяр заявил, что его подразделение аэроразведки срочно выводят из Бахмута.

А сегодня ночью был взорван мост, соединяющий Бахмут с поселком Хромово. Это последняя трасса снабжения города. По данным CNN, мост взорвали войска РФ. А журналист Bild заявляет, что мост взорвали ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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