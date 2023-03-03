Журналист Bild Юлиан Репке пишет, что мост "через последний маршрут снабжения в Бахмут и из него" разрушила украинская армия. Речь идет о мосте с Бахмута на Часов Яр через Хромово.

Это, по мнению журналиста, "указывает на то, что полный уход из города не только неизбежен, но и на то, что прошлой ночью бронетехника уже была переброшена на запад".

"Вероятно, город пуст для захвата войсками РФ", - написал журналист.

Позже он, правда, уточнил, что два источника сообщили ему, что "украинские войска и тяжелая техника все еще находятся внутри Западного Бахмута".

"Поэтому город не является "пустым для захвата" российскими войсками", - уточнил он.

Напомним, украинское командование опровергает планы отступления из Бахмута, несмотря на многочисленные слухи об этом.

Сегодня в Бахмуте второй раз за неделю побывал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский.

Ранее CNN сообщал, что мост, соединяющий Бахмут с поселком Хромово, взорвала РФ.

А куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о практически полном окружении Бахмута. Аналитики выяснили, что он только имитирует свое нахождение в Бахмуте, а видео снято в соседнем селе.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.