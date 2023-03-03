Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский второй раз за неделю посетил Бахмут.

Об этом сообщают в пресс-службе Сухопутных войск.

"В Бахмуте командующий заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности наших подразделений на линии фронта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Сырский приезжал в Бахмут в субботу, после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Он охарактеризовал ситуацию там как "сложную".

В последнее время постоянно появляются слухи, что украинские войска будут уходить из Бахмута из-за угрозы окружения. Украина их опровергает.

Приезд Сырского показывает, что оборону города намерены продолжать.

К тому же, после предыдущей поездки в Бахмут, Сырский распорядился отправить в Бахмут дополнительные подразделения украинской армии.

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Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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