Сырский второй раз за неделю посетил украинских военных в Бахмуте. Фото
Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский второй раз за неделю посетил Бахмут.
Об этом сообщают в пресс-службе Сухопутных войск.
"В Бахмуте командующий заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности наших подразделений на линии фронта", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Сырский приезжал в Бахмут в субботу, после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Он охарактеризовал ситуацию там как "сложную".
В последнее время постоянно появляются слухи, что украинские войска будут уходить из Бахмута из-за угрозы окружения. Украина их опровергает.
Приезд Сырского показывает, что оборону города намерены продолжать.
К тому же, после предыдущей поездки в Бахмут, Сырский распорядился отправить в Бахмут дополнительные подразделения украинской армии.
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