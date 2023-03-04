Украина перебросила в Бахмут свои элитные подразделения на фоне того, как оборона города оказалась под угрозой.

Об этом заявляет британская разведка в своем новом отчете.

Она отмечает, что удерживаемый Украиной выступ оказался уязвим для российских атак с трех сторон, поскольку "вагнеровцы" и регулярная армия продвинулись дальше на северные окраины города.

Вместе с тем маршруты снабжения ВСУ в городе становятся все более ограниченными.

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что Украина, похоже, создает условия для контролируемого отхода из Бахмута. Аналитики пишут, что два критически важных моста в районе Бахмута - через реку Бахмутовка на северо-востоке города и вдоль трассы Хромово - Бахмут к западу от города - были разрушены все-таки украинскими силами, а не российскими.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.