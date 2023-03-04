Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый прокомментировал в эфире телемарафона подрыв двух важных мостов под Бахмутом, который, по информации СМИ, подорвали украинские военные.

Он прямо не подтвердил, что это сделали украинцы, но в целом намекнул на это.

"Это война и в таком шквале огня уничтожаются и объекты критической инфраструктуры. Но опыт уже более чем годовой войны в большом масштабе и вообще 9-летней войны позволяет нам перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на то, что оккупанты наносит вред инфраструктуре", - сказал Череватый.

Кроме того, он дал общую оценку ситуации, которую считает "тяжелой, но контролируемой":

"Бахмут на сегодня – это эпицентр войны. Только в районе самого города за сутки враг совершил 21 обстрел и произошло 9 боесоприкосновений. Всего в районе населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут и Ивановское был зафиксирован 131 обстрел врага из РСЗО и артиллерии и произошло 38 боесоприкосновений".

Отметим, что карты, которые публикуются в телеграмм-каналам, указывают на то, что один из подорванных мостов находится в восточной части города через реку Бахмутовка, а второй - к западу от Бахмута около Хромово, через которое идёт ключевая дорога по снабжению украинского гарнизона в городе. К этой дороге сейчас пытаются прорваться российские подразделения с севера.

Американский Институт изучения войны полагает, что таким образом ВСУ создают условия для контролируемого отхода из города.

Подрыв мостов в Бахмуте "Страна" анализировала во вчерашних итогах.

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Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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