Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, воюющий сейчас в Бахмуте, получил приказ выйти из города.

Об этом он рассказал в соцсетях.

"Вчера получил личный приказ покинуть подразделение ВСУ в Бахмуте и продолжить службу в ТРО. Подразделение, где я служил на направлении Бахмута в течение 110 дней и ночей, также перевели на другое направление. Выполнение обоих приказов постоянно контролируется в OП", - заявляет Луценко.

По его мнению, случившееся - "мелкая политическая месть", а "места в окопах не спешат занять друзья президента".

Ранее о выводе своего подразделения из Бахмута заявил украинский командир с позывным Мадьяр (кто это такой, мы детально рассказывали здесь).

Накануне в телеграм-канале Мадьяра вышло видео, где бойцы заявляли о высоких потерях в Бахмуте и бессмысленности боев за город.

Но связан ли с этим вывод подразделений Мадьяра и Луценко - либо он осуществляется в рамках других маневров - неизвестно.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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