В январе-феврале большую известность в украинских соцсетях получил боец ВСУ с позывным Мадьяр, который в Бахмуте командовал отрядом аэроразведки "Птахи Мадьяра", а сегодня заявил, что ему приказано покинуть город.

До недавних пор большинство украинцев о Мадьяре ничего не слышали. Между тем, в своём родном Закарпатье он очень известная личность.

Зовут его Роберт Броуди. Ему 47 лет.

После окончания Ужгородского университета в 90-х занимался разного рода бизнесом, потом пошёл в строительство, сумел резко подняться и превратился в одного из крупнейших местных девелоперов.

Мадьяр (слева) с женой и детьми

"Броуди дружил с Андреем Стрижаком - сыном известного закарпатского судьи Андрея Стрижака, который в конце 2000-х, при Ющенко, возглавил Конституционный Суд. Со Стрижаком-младшим у Броуди был совместный бизнес. Официально они были учредителями компании "Маркет–БК" в сфере недвижимости, неофициально – гоняли машины из Европы. Но когда Стрижаки его кинули и все отобрали, пригодился другой влиятельный давний друг – Арсений Яценюк. Броуди даже возглавлял областную организацию "Фронта Змін" в Закарпатской области. Но когда Броуди в 2012 году назначили генеральным директором компании Хлеб Инвестбуд, а Яценюк остался без доли, они разругались", - рассказал "Стране" источник в правоохранительных органах Закарпатья.

Броуди и Яценюк

При Януковиче, в начале 2013 года, Броуди назначили на высокую должность - заместителя председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Уже после Майдана его обвинили в схеме с китайским кредитом в 1,5 млрд долларов, на которые корпорация должна была закупить зерно и поставить китайской корпорации. Вместо этого при помощи швейцарской GrainTradingGroup зерно якобы с большим наваром продавалось не только в Китай, но и в Эфиопию, Сирию, Иран, Сингапур и Гонконг. А полученную прибыль выводили на подставные фирмы.

Броуди, однако, отметает обвинения в разворовывании госсредств. До войны Броуди коллекционировал дорогую живопись и ретроавтомобили.

Напомним, что накануне военный в видео Мадьяра рассказал о тяжелой ситуации у Северска и на Бахмутском направлении и призвал поскорее вывезти их из города.