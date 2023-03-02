В Киеве следователи сообщили о подозрении 26-летнему мужчине, который под видом волонтера обещал передать бойцам автомобиль и купить генератор по цене ниже рыночной, но обязательства не выполнил и присвоил себе донаты.

Об этом сообщает киевская полиция в Facebook.

"В рамках реализации оперативной информации о незаконном хранении оружия оперативники Святошинского управления полиции задержали 26-летнего местного жителя, уроженца Тернопольщины, в автомобиле которого изъяли гранату РГН с взрывателем, тротиловую шашку и 40 патронов 7, 62 мм. Во время безотлагательного обыска по месту жительства изъяли еще 233 патрона 5,45 мм, автомат Калашникова и три магазина к нему", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале сентября прошлого года фигурант пообещал приобрести внедорожник для военных по цене ниже рыночной. Получив от заказчика 4500 долларов США злоумышленник начал затягивать время с поставкой авто, сообщив, что оно находится на станции техобслуживания. А потом вообще перестал выходить на связь.

В декабре 2022 года молодой человек снова решил обогатиться, он взял 68 тысяч гривен за генератор, который один из волонтеров заказал для военных, несущих службу в зоне активных боевых действий. Далее по старой схеме мужчина искал причины затянуть время и не выполнив обязательства, исчез.

Полиция сообщает, что злоумышленник "заработал" почти четверть миллиона гривен.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры Киева мужчине сообщили о подозрениях в совершении преступлений по ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия), ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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