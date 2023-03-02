Служба безопасности Украины заявила о задержании российского диверсанта, который должен был взорвать один из ключевых объектов транспортной системы Ровенской области, чтобы сорвать поставки иностранного вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Главной задачей диверсанта было осуществление диверсии на одном из ключевых объектов транспортной системы областного центра. Таким образом, агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения для Сил обороны на восточном и южном фронтах", - сообщает спецслужба.

По данным СБУ, задержанный провел разведку в Ровенской области, вблизи стратегической транспортной артерии для определения места установки взрывного устройства.

"Он скрыто обследовал объект, а также наблюдал за периодичностью проезда подвижного состава. В дальнейшем должен был установить взрывчатку в наиболее уязвимом месте объекта критической инфраструктуры и взорвать его", - сообщают в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали мужчину с видом на постоянное проживание в России. Задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в приграничных районах Украины и РФ недавно сообщали о поиске диверсантов.

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