В Киеве возле ТРЦ "Ретровиль" собралась полиция и охрана. Сегодня в этом месте анонсировали встречу участники молодежной группировки "ЧВК Редан". К раннему вечеру 1 марта их собралось уже около 30.

Об этом сообщают столичные паблики.

Тем временем полиция Киева заявляет о разоблачении еще двух администраторов групп "ЧВК Редан". На камеру молодые люди 15 и 14 лет рассказали, что создали группы ради хайпа и пообещали больше так не поступать.

С подростками и родителями провели профилактические беседы, а каналы заблокировали, добавили в полиции.

К частной военной кампании сообщество не имеет отношения. "Редан" - это подростковая субкультура, членов которой объединяет пристрастие к аниме.

Ранее мы рассказывали, что в Украине заблокированы уже 18 каналов и групп "ЧВК Рёдан", более 700 человек (в основном, несовершеннолетних) пригласили в отделения полиции. По данным Нацполиции, всего за два дня в разных регионах государства состоялось около 30 собраний участников "ЧВК Рёдан".

Мы также разбирались, что такое "ЧВК Редан" и почему это движение набирает обороты в Украине, Беларуси и России.