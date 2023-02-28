В Украине заблокированы 18 каналов и групп "ЧВК Рёдан", более 700 человек (в основном, несовершеннолетних) "пригласили" в отделения полиции.

Об этом заявил начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан.

"Искусственное распространение такой субкультуры – попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и вовлечь подростков в противоправную деятельность", – заявил Богдан.

По его словам, всего за два дня в разных регионах государства состоялось около 30 собраний участников "ЧВК Рёдан".

"Оперативные службы вместе с Киберполицией устанавливают источники финансирования, администраторов этих информационных каналов и организаторов массовых мероприятий", – сообщил Богдан.

Отметим, буквально за одни минувшие сутки о появлении участников "Редана" сообщали в Киеве, Виннице, Харькове, Одессе, Ивано-Франковске и других украинских городах.

"Страна" разбиралась, что такое ЧВК "Редан" и почему это движение набирает обороты в Украине и России.

К частной военной кампании сообщество не имеет отношения. "Редан" — это подростковая субкультура, членов которой объединяет пристрастие к аниме. Широко известной она стала после массовых драк в крупных российских городах, участниками которой были с одной стороны "редановцы", с другой — их антагонисты.