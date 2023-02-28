Полиция Киевской области опубликовала инструкцию для родителей, как распознать в своем ребенке участника "ЧВК Рёдан".

Согласно инструкции, главные признаки – изображение паука на одежде, длинные волосы и свободная одежда.

"Страна" подробно рассказывала, что такое "ЧВК Рёдан". Мы отмечали и другие признаки участников этой субкультуры: цифра 4, клетчатые штаны, черная футболка, темные волосы в виде стрижки ассиметричного каре.

В последние несколько дней так называемая ЧВК "Редан" стала одной из топовых тем в России и Украине.

Это подростковая субкультура, членов которой объединяет пристрастие к аниме. Широко известной она стала после массовых драк в крупных российских городах, участниками которой были с одной стороны "редановцы", с другой — их антагонисты.

Вскоре драки начали проявляться и в Украине — как минимум в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Ивано-Франковске.

Столичная полиция назвала распространение "Редана" "операцией российских пропагандистов". В Госдуме, напротив, склоняются к тому, что за "ЧВК" могут стоять "представители недружественных стран".