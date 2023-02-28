Правоохранители установили черкасского администратора телеграм-канала нового молодежного движения "ЧВК Редан". Им оказался 13-летний житель Черкасс.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Телеграм-канал был заблокирован. Сейчас полицейские общаются с родителями и юношей. По словам парня, канал он создал для того, чтобы стать популярным. Поэтому он использовал название нового молодежного движения.

Нацполиция записала с подростком покаянное видео, в котором тот говорит, что сожалеет о содеянном.

Черкасские правоохранители продолжают отслеживать ситуацию.

Национальная полиция заблокировала 18 телеграм-каналов и групп, созданных, как считают правоохранители, "для проведения российской ИПСО дестабилизации внутренней ситуации в Украине и вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность".

Ранее в Виннице сообщили о появлении "ЧВК Редан". По данным областного управления полиции, в областном центре участники движения планировали массовую драку.

Мы анализировали, что такое ЧВК "Редан" и почему это движение набирает обороты в Украине и России.