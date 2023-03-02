Блогер Некоглай (настоящее имя Николай Лебедев), которого выслали из России из-за пародии на российского солдата, привез в Украину дроны для ВСУ. Также он планирует отдать военным автомобиль, который пока нуждается в ремонте.

Видео передачи оборудования в Киеве появилось в соцсетях.

Блогер передал пять дронов.

"Используйте их по назначению. Рад быть частью победы над русским миром", - сказал он при передаче.

Некоглай - гражданин Молдавии с аудиторией в TikTok 9,5 млн пользователей. Известность он приобрел благодаря стримам в Twitch.

В прошлом году его задержали в России за публикацию в TikTok пародии на видео с российским военным, который лежа в окопе отбрасывает от себя гранаты, падающие на него с украинского дрона.

Эта публикация привлекла внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она обвинила Некоглая в дискредитации российской армии и пообещала обратиться в Генпрокуратуру и МВД. Блогер довольно резко ответил Мизулиной в соцсетях, заявив, что она "занимается слегка не теми делами".

Представители блогера заверяли, что пародийным видео Некоглай никого не дискредитировал и не хотел обидеть. Но в итоге в ноябре его выдворили из России в Молдавию за нарушение миграционного законодательства.

Ранее мы рассказывали, что на нужды ВСУ передали 2 млн пачек сигарет, изъятых как вещественные доказательства по уголовному делу.

Также мы писали, что шоумен Сергей Притула потратил 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на "Байрактары" на покупку годовой подписки к базе спутниковых снимков.