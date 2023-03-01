Сегодня, 1 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Обсуждали ситуацию в Бахмуте, атаки российских дронов-камикадзе и формулу мира по Украине.

Также они обговорили "общее стремление к справедливому миру, которое поддерживают страны мира".

"Поблагодарил американскую сторону за поддержку на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций резолюции "Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине", за которую проголосовала 141 страна", - написал Ермак.

Напомним, ранее Ермак сообщил, что Украина не пойдет на прекращение огня, которое РФ использует для новой агрессии.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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