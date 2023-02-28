Украина не приемлет предложения прекращению огня, которые содержатся, в частности, в китайском мирном плане.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Newsmax.

"Мы не примем это... прекращение огня, потому что Россия всегда использует прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и быть готовым к новой аннексии, к новым агрессиям. Мы не доверяем этому сигналу", - заявил Ермак.

Также он заявил о готовности Зеленского встретиться с Си Цзиньпином, но не стал комментировать возможность переговоров с Путиным. Он назвал "самым важным элементом безопасности" Украины вступление в НАТО.

Война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.