С приехавшим в Украину главой МИД Саудовской Аравии Файсалом бин Фарханом Аль Саудом пообщался тет-а-тет и глава Офиса президента Ермак.

Об этом Ермак сообщил в воскресенье, 26 февраля, в своем Telegram-канале.

Он заявил, что между странами началось "сближение позиций" и предположил, что одна из причин тому - применение Россией иранских дронов.

"Хочу напомнить, что у Украины и Саудовской Аравии есть общие вызовы и опыт борьбы с ними. Речь об иранских БПЛА, которые поставлялись определенным "повстанцам" и совершали атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии", - говорится в сообщении Ермака.

Сам высокопоставленный гость таких параллелей не проводил. Известно, что Эр-Рияд поддерживает бесконфликтные отношения с РФ и отказался от санкций против Москвы. В то же время на днях Саудовская Аравия поддержала антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН.

Сегодня Украина и Саудовская Аравия подписали документы о предоставлении Киеву пакета помощи в размере 400 млн долларов - гуманитарной помощи на 100 миллионов и нефтепродуктов на 300 миллионов.

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