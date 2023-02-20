Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем блогерам, которых она обвиняет в дискредитации ВСУ и распространении фейков.

Об этом СБУ сообщает в своем Telegram-канале.

В частности, подозрение получил столичный блогер, автор издания и ютуб-канала UPN.

"Установлено, что сюжеты вражеского блогера регулярно использовали российские спецслужбы и кремлевские пропагандисты для подготовки и проведения вражеских информдиверсий. Кроме того, он причастен к попытке организации заказных акций "протеста" в Киеве, направленных на расшатывание внутренней обстановки в столице", - заявляет СБУ.

Ему вменяют ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему) и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Отметим, что основателем ресурса UPN является блогер Алексей Оскер. Суд уже отправил его под домашний арест. В соцсети он заявляет, что сейчас занимается волонтерством. В июне 2022 года он основал свое издание и заявил, что это будет "остров независимости", который будет бороться против несправедливости. В том числе помогать военным от "беспредела комбатов", а гражданских - от коррупции. В своих видео он критиковал военное командование и отдельных командиров ВСУ, а также действующую власть.

Вторым подозреваемым оказался блогер из Крыма, общая аудитория которого в Ютубе - более 1,5 млн подписчиков.

"В своих видео он публично оправдывает вооруженную агрессию России и захват украинского полуострова", - говорится в заявлении.

Ему вменяют ст. 111-1 (госизмена) и 436-2 (коллаборационная деятельность и оправдывание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Третьим подозрение получил бывший житель Одессы, который ныне находится в Донецке. В июне 2021 года он создал телеграмм-канал "Призрак новороссии".

Согласно открытым данным, автором канала является Владимир Грубник, медик из Одессы, который в ходе событий 2014 года поддерживал "русскую весну", был арестован и провёл в заключении 4 года. В 2019 году его обменяли на украинских военнопленных.

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